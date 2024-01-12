Depremde hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz'ın annesi acısını anlattı Fenomen Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz yaşadığı acıyı, "Taha’mın hayali çoktu, unutamam. Mezarlarına gelmezsem hasta oluyorum, gelince rahatlıyorum. Dua ediyorum, konuşuyorum. Taha için şimdi ben yemek yapıyorum" sözleriyle ifade etti.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay, en fazla zararı alan il oldu...

Hatay'ın Yayladığı ilçesinde yaşayan Taha Duymaz ise yaptığı yemeklerle fenomen haline gelmişti.

Sosyal medya fenomeni, Kahramanmaraş merkezli depremlere kardeşleri Umut ve Melek ile birlikte Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalandı ve hayatını kaybetti.

Genç fenomenin ölümü birçok insanı üzerken, kardeşleriyle yan yana Yayladağı ilçesi Güveççi Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Depremin üzerinden geçen 11 aya rağmen anne Meryem Duymaz, evlatlarının acısını unutamadı...

"Mezarlarına gelmezsem hasta oluyorum"

Evlatlarının mezarlarına gelmediğinde hasta olduğunu dile getiren Meryem Duymaz, “Rahmetli çok iyi bir insandı, beni çok seviyordu. Rabbim rahmet eylesin evlatlarıma. Depremde evlatlarım öldüler; 1 sene olacak, unutamıyorum. Her gün ağlıyorum, her an aklımdalar.

Çok zor, rabbim kimseye yaşatmasın. İnşallah bir daha böyle bir acı yaşanmaz. Taha’m her şeyi yapardı. Bize ve kardeşlerine bakardı. Taha’mın hayali çoktu, unutamam.

Mezarlarına gelmezsem hasta oluyorum, gelince rahatlıyorum. Dua ediyorum, konuşuyorum. Taha için şimdi ben de yemek yapıyorum. Her gün gece yatamıyorum” dedi.

"Taha vefat ettiğinden beri mutfağında yatıyorum"

Depremden bu yana Taha’nın mutfağında uyuduğunu ve başka yerde rahat edemediğini ifade eden anne Duymaz, “Burada Taha’nın mutfağında yatıyorum. Başka yerde rahat edemiyorum. Gidiyorum, diğer odaya sonra yine mutfağa geliyorum. Mutfağa yatağımı serdim, burada yatıyorum.

Taha’mın mutfağında yatıyorum, başka yerde yatamıyorum. Evladım vefat ettiğinden beri mutfağında yatıyorum. Çocuklar burada yatmamı istemiyor ama ben mutfakta yatmak istediğimi söylüyorum” ifadelerini kullandı.

"Bizim matemimiz 6 Şubat"

Baba Mehmet Duymaz da evlatlarının acısını unutamadığını belirterek “Neredeyse 1 yıl olacak, hiç unutamıyoruz. Artık bir şeyimiz kalmadı. Bizim matemimiz 6 Şubat. Depremde 3 evladım vefat etti, hepsini özlüyorum” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)