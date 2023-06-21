Depremden sonra Ordu'ya sığınan aile sele yakalandı Hatay'daki evleri ağır hasar alan Abdullah Saraç, çocuğunun eğitimine devam etmesi için eşi ile birlikte Ordu'ya geldi. Depremden kurtulan aile bu defa ise sele yakalandı. Yarım metreyi aşan suyun içerisinden can havliyle dışarı çıkan depremzede ailenin yardımına komşuları koştu.

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşayan ve evleri büyük hasar alan Abdullah Saraç, ailesiyle birlikte Ordu'nun Fatsa ilçesine geldi.

Çocuğunun eğitimine devam etmesi için Ordu'ya gelen Saraç, 8 katlı bir apartmanın giriş katına yerleşti.

İl genelinde dün akşamdan bu yana aralıklarla etkili olan yağışın ardından mahalledeki dere taştı. Dereden bahçeye akan su, Saraç’ın, eşi ve 1 çocuğuyla birlikte yaşadığı evin içerisine doldu.

Evin içerisi suyla dolarken Saraç ve ailesine ise çevredekiler yardım etti. Komşular, evin içerisindeki suyu kovayla temizlemeye çalıştı.

Bu sırada ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve Fatsa Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, pompalarla evin içerisine ve çevresine dolan suyu tahliye etmeye başladı. Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.

"Yeniden kalacak yere ihtiyacımız var"

Yaklaşık 5 ayda 2'nci kez afetle karşılaşan depremzede Abdullah Saraç, kendilerini zor kurtardıklarını belirterek, “Yaklaşık 4 ay önce Hatay’daki depremin ardından buraya yerleştik. Depremde aile yakınlarımızdan 40 kişiyi kaybettik.

Evimiz yıkılmadı ama oturulacak gibi değil. Buranın insanları bize gereken yardımları yaptı. Hepsinden Allah razı olsun. Ama şimdi çok zor durumdayız. Sabah namazına kalktıktan sonra evin içerisine su geldiğini gördüm.

Eşimi ve çocuğumu uyandırdım. Kendimizi zor kurtarıp dışarı çıkarttık. Belediyeden ekipler geldi ve tahliye çalışması başlattı. Yaşım 70’e yakın. Hastalıklarım nedeniyle ayakta duramıyorum. Bizim için en önemli şey kalacak yere ihtiyacımız var. Bu insanlar bize ev açmıştı, artık kalacak yerimiz yok. Ben yetkililerden ailem ve kendim için kalacak bir yer istiyorum.” diye konuştu.