Depremin enkaza çevirdiği Hatay'da yeni yıl dileği: Eski günlere dönmek... Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay’da depremzede vatandaşlar buruk bir yılbaşı telaşı yaşıyor. Yeni yıldan tek dilekleri ise depremin izlerini bir an önce unutmak...

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde çalışmalar bir an olsun durmuyor.

Depremden önemli ölçüde etkilenen kentlerden biri de Hatay...

Bölgede, diğer illerde olduğu gibi afetin izleri hızlıca siliniyor.

Yeniden ayaklanması için büyük bir mücadelenin verildiği kentte, deprem konutları hızla yükseldi.

Vatandaşların mağduriyetini dindirmek adına da çalışmalar devam ediyor. Şimdilerde bölgede, yeni yıl öncesi eskiye nazaran daha sakin günler yaşanıyor.

Buruk yeni yıl heyecanı

Hayalet şehri andıran kentte yeni yıla sayılı günler kala buruk bir heyecan yaşanıyor.

2023 yılını depremlerle geçiren Hataylıların en büyük dilekleri memleketlerinin bir an önce eski güzel günlerine dönebilmesi.

"Eski günlere dönmenin hayaliyle yaşıyoruz"

Depremler sonrası hayallerle yaşamaya başladıklarını dile getiren Ahmet Aksoy, “En son deprem gecesini hatırlıyorum. O gün bu gündür gelip, gidiyorum boş. Hayallerle yaşıyoruz, her zaman ki biz Hataylılar üzüntüyü pek sevmeyiz. Yine eğleneceğiz. Yeni yıldan beklentimiz bir an önce eski günlerimize dönmek. Eski günlere dönmenin hayaliyle yaşıyoruz, yoksa burada kimse yaşayamaz.” dedi.

"Acısı asla yüreğimizde dinmeyecek"

Yeni yılda güzel şeyler olacağına inandığını belirten Selen Doğruyol, “Büyük bir felaket atlattık ama yaşamımıza devam etmemiz gerekiyor. Acısı asla yüreğimizde dinmeyecek. Yeni yılda güzel şeyler olacaktır. Öyle umuyoruz, inşallah hepimiz için hayırlısı olur. İnşallah en güzel şeyler bizi bulur.” ifadelerini kullandı.

"Tek umudum Hatay’ın daha hızlı bir şekilde düzelmesi"

Umudunun memleketinin eski günlerine dönmesi olduğunu ifade eden Selin Doğruyol, “Yılbaşından pek bir beklentim yok, 2023’e beklentiler içerisinde girdik ama 1 ay sonra yaşadığımız şeyler hepimizi üzdü. Tek umudum Hatay’ın daha hızlı bir şekilde düzelmesi. Herkesin umudu bu.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)