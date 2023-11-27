Depremin vurduğu Malatya'da öncelik tek katlı evlerde Depremin en fazla zarar verdiği yerlerden birisi olan Malatya'da vatandaşlar, tek katlı evlere rağbet göstermeye başladı.

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İHA

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir yıkım yaşayan kentlerden biri olan Malatya’da, yeniden inşa çalışmaları devam ediyor.

Konut satışlarının durma noktasına geldiği kentte arsa satışları hız kazanırken, çok sayıda vatandaş ise kayısı bahçelerine prefabrik ve tek katlı ev inşa etmeyi tercih ediyor.

Depremlerin sürdüğü kentte prefabrik ve tek katlı evlerin daha güvenli olduğunu belirten birçok depremzede, kırsal mahallelere de ilginin arttığını söyledi.

"Amacımız devletin yükünü paylaşmak"

Depremlerde Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi’ndeki evlerinin ağır hasar alarak yıkıldığını belirten Abdülaziz Karaköse, “Depremler sonrası yıkılan evimizin yerine yeniden bir ev inşa etme sürecindeyiz. Bugün itibariyle evimizin kaba inşaatı ve sıvası bitti. Amacımız devletin yükünü paylaşarak yaraları el birliği ile sarmak.

Son dönemlerde müstakil evlere, hobi bahçeleri ve köylerdeki parsellere ilgili arttı. Yaşam tarzımız yaptığımız binalara yansımak zorunda haliyle inşa ettiğimiz binaları depreme dayanıklı yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

“Hemen hemen her bahçede inşaat çalışması var”

Kent merkezindeki evlerinin hasar almasının ardından kırsaldaki arazilerine çelik konstrüksiyonlu ev inşa eden Hüseyin Karaköse ise "Depremlerde kent merkezindeki evimiz ağır hasar aldı. Bir süre çadır ve konteynerlerde kaldıktan sonra kendi arazimize çelik konstrüksiyonlu bir ev yaptık. Yaklaşık üç-dört ayda tamamlanan evin maliyeti bir milyonu buldu. Depremlerin ardından insanlar apartmanlardan uzaklaşmak istiyor. Kendi köyümüzde ve çevremizde hemen hemen her bahçede bir ev inşaatı olduğunu gözlemleyebiliyorum.” ifadelerini kullandı.

"Kent merkezine eskisi gibi ilgi olacağını düşünmüyoruz"

Depremler sonrası kırsal bölgelerdeki arsalara taleplerin arttığını aktaran Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül de, "Deprem korkusunun devam etmesiyle insanlar ailelerini daha güvenli ve sağlam yere taşımak istiyor. Bu noktada şehir dışındaki arazilere rağbet gözlemleniyor. Şehir merkezinden kenar semtler ve tarım arazilerine bir dağılma söz konusu. Kent merkezine eskisi gibi ilgi olacağını düşünmüyoruz.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)