Dicle Nehri'nde kaybolan şahıstan acı haber

İHA

Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesi Kırklardağı mevkisinde yaşanan olayda, 48 yaşındaki Sedat Karagöz, Dicle Nehri’ne girdi.

Ancak, Sedat Karagöz'ün girdiği Dicle Nehri'nde kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin nehirde başlattığı arama çalışmalarında Karagöz'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Karagöz'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.