Dilan Polat ve eşinin şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu 8. Sulh Ceza Hakimliğince, Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya el konulmasına karar verildi.

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ensonhaber.com

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerinde yapılan aramaların ardından, bugün Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirketlere ait 22 Milyon 372 Bin liraya el konuldu.

15 şirkette arama yapıldı

Dün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarılmıştı. Dün yapılan aramaların ardından bir çok materyale el konulmuştu.

Savcılık Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait olan 22 milyon 372 bin liraya el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği 22 Milyon 372 bin liranın el konulmasına karar verdi.