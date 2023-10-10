Dilan Polat’ın polikliniğe silahlı saldırı: Binayı kurşunladılar Sosyal medya içerikleri ve 'vergi kaçırma' iddialarıyla tanınan Dilan Polat’a ait polikliniğe kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece saatlerinde silahla ateş açıldı.

DHA Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'ın iş yeri saldırıya uğradı... İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, gece 04.00 sıralarında Dilan Polat’a ait polikliniğine silahla ateş açıldı. Polikliniğin dış cephesine çok sayıda kurşun isabet etti. Bazı camların kırıldığı ve kırılan camların siyah bir kaplamayla kapatıldığı görüldü. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis soruşturma başlattı Görüntülerde hareketliliğin olduğu ve olay yerindeki polis ekiplerinin çalışması görülüyor. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)