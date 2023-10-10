Dilan Polat’ın polikliniğe silahlı saldırı: Binayı kurşunladılar

DHA
Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'ın iş yeri saldırıya uğradı...
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, gece 04.00 sıralarında Dilan Polat’a ait polikliniğine silahla ateş açıldı.
Polikliniğin dış cephesine çok sayıda kurşun isabet etti.
Bazı camların kırıldığı ve kırılan camların siyah bir kaplamayla kapatıldığı görüldü.
Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Polis soruşturma başlattı
Görüntülerde hareketliliğin olduğu ve olay yerindeki polis ekiplerinin çalışması görülüyor.
Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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