Diyarbakır Adliyesi'nde kavga! Damacanayla polisin burnunu kırdı

DHA
Diyarbakır Adliyesi'nde ağır ceza mahkemesinde görülen bir dava öncesi taraflar, adliye koridorunda tartıştı.
Tartışma büyüyüp tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
Damacana polisin burnuna geldi
Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan kadın polis memurunun burnu, taraflardan birinin fırlattığı damacanayla kırıldı, 1 polis memuruyla taraflardan 1 kişi de yaralandı.
Adliyeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
4 kişi gözaltına alındı
İnceleme başlatan polis, güvenlik kamerasından olaya karışan 4 şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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