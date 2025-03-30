Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti Ramazan Bayramı'nda da sürüyor

AA

Diyarbakır anneleri, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak için HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlattı.

Ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2036'ncı güne ulaştı.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA DA NÖBETTELER

Yaz, kış, salgın, ramazan ayı demeden evlat nöbetini sürdüren aileler, bayramda da evlatlarından müjdeli haber gelmesini bekliyor.

"21 BAYRAMDIR KIZIMDAN AYRIYIM"

Ağrı'dan gelerek kızı Hayal'e kavuşmak için eylem yapan anne Süheyla Demir, AA muhabirine, çadırda evlatlarını beklediklerini söyledi.

Evlatlarına kavuşmak istediklerini belirten Demir, şöyle dedi:

Çadırda 11. bayramı geçiriyoruz, evlatlarımızı bekliyoruz. Şu anda çocuklarımla, eşimle ve ailemle bayramı geçirmek isterdim ama buruk bir şekilde eylem çadırında bayrama girdik. 21 bayramdır kızımdan ayrıyım. Sonuna kadar buradayız, mücadelemize devam edeceğiz. Evlatlarımızı almadan buradan gitmiyoruz, kararlıyız.

KIZINA TESLİM OLMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Herkesin bayramını kutladığını ifade eden Demir, Kurban Bayramı'nı evlatlarıyla bir arada kutlamayı dilediklerini belirtti.

Demir, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

"HER BAYRAMDA MAHMUT'UN YOLUNU GÖZLÜYORUM"

Oğlu Mahmut için eylem yapan Bedriye Uslu da evladına kavuşana kadar mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Uslu, şöyle konuştu:

31 bayramdır oğlumdan ayrıyım. Oğluma kavuşmayı, onu bağrıma basıp bayramımızı güzel geçirmeyi çok istiyorum. İçim buruk, ciğerim yanık. Her bayramda Mahmut'un yolunu gözlüyorum.

"EVLADIMIZ GELENE KADAR BURADA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Baba Nurettin Ödümlü de oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdürdüğünü belirtti.

Çadırda 11. bayramı geçirdiklerini anlatan Ödümlü, şu ifadeleri kullandı: