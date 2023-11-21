Diyarbakır Havalimanı'nda umre dönüşü arbede çıktı Diyarbakır Havalimanı'nda umreden dönen kafileyi karşılamak isteyen yakınları ile geçişe izin vermeyen güvenlik görevlileri arasında çıkan arbede kameralara yansıdı.

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DHA

Kutsal topraklarda umre sezonu başladı.

Suudi Arabistan'da kutsal mekanları ziyaret eden umreciler yurda dönüyor.

Bir kafileyi taşıyan uçak da sabah saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'na iniş yaptı.

Güvenlik izin vermedi arbede çıktı

Umreden dönen kafileyi yasak olan bölgede karşılamak isteyen yakınları ile geçişe izin vermeyen özel güvenlik personeli arasında arbede çıktı.

Bu sırada 1 personel hafif yaralandı.

Polisin müdahalesi ile son bulan arbede, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)