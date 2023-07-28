Diyarbakır Lice’de orman yangını çıktı Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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AA

Diyarbakır’ın Lice ilçesi Arıklı Mahallesi mevkisinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenler, durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

Yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışılıyor

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Lice Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yangına müdahale edilirken, orman işçileri de iş makineleriyle alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için çevrede çalışma yürütüyor.

Müdahale sürüyor

Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alıyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.