Diyarbakır merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda düğmeye basıldı.

Diyarbakır merkezli Adana, İzmir, Kayseri ve Şanlıurfa illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı yollarla ülke içerisinde taşındıkları tespit edilen 115 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.

30 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda suç organizasyonu içerisinde aktif rol aldığı belirlenen 22 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Şüphelilere ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda, dikkat çekici miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon kapsamında; göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 tır ve dorsesi ile 1 binek araca el konuldu, ayrıca 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 şarjör ve 103 adet 7,62 mm fişek,1 adet ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 45 adet fişek,3 adet yivsiz av tüfeği ile 37 fişek ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin; suç organizasyonlarının deşifre edilmesi, düzensiz göçün önlenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.