Diyarbakır ve İstanbul'da Vuvuzela çetesine operasyon: 12 gözaltı 2 farklı kentte kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtıp, ellerindeki yüklü miktardaki dövizi Türkiye’ye sokmak için gümrük ve kurye parası alarak dolandıran Vuvuzela çetesine yönelik operasyonda 3’ü Afrika uyruklu 12 şüpheli yakalandı.

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DHA

Vatandaşları çeşitli yollarla ağlarına düşüren dolandırıcı çeteleri milyonlarca vurgun yaptı.

Özellikle kamu çalışanı yoluyla vatandaşları ağlarına düşüren çetelere karşı güvenlik güçleri sık sık uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan son zamanlarda artan telefon dolandırıcılığı bu sefer farklı bir boyut kazandı...

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, sosyal medya üzerinden kendilerini Amerikan askeri olarak tanıttan çeteyi tespit etti.

Çetenin Suriye’de görev yaptıklarını ve ellerindeki yüklü bir miktardaki dövizi Türkiye’ye sokmak için aradıkları kişilerden gümrük ve kurye parası talep ettiği belirlendi.

2 ay takibe alındılar

Bunun üzerine kendilerini Amerikan askeri olarak dolandıran çeteye karşılık çalışma başlatıldı.

Dolandırılan kişilerden yatan paraları bankadan çeken şüphelilerin, 2 aylık takibin ardından adresleri belirlendi.

12 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle İstanbul ve Diyarbakır'daki adreslere eş zamanlı 'Safari Operasyonu' düzenlendi.

Operasyonda ‘Vuvuzela’ çetesi üyesi 3’ü Afrika uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Amerikan askeri kıyafetli güven kazandılar

Yapılan araştırmada şüphelilerin sosyal medya hesaplarında askeri kıyafetler giydikleri ve bunu videolarla destekleyerek güven verdikleri, kurdukları çağrı merkezi yoluyla da mağdurlara ulaştıkları belirlendi.

Suç unsurları bulundu

Şüphelilerin yakalanmamak için sürekli hat değiştirdikleri belirlenirken, yapılan aramada yüklü miktarda döviz ve çok sayıda sim kart ile uzun namlulu silah ele geçirildi.

Çalışmalar devam ediyor

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonun İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatı ile başlayan ‘Suçla sinerjik mücadele’ projesi kapsamında İstanbul Emniyeti ile yapılan ortak çalışmaların süreceği belirtildi.