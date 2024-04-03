Diyarbakır'da 1 saat önce boşandığı eşi ile yanındaki adamı öldürdü: Gözaltına alındı Boşanma davası sonrası eski eşini takip eden adam, bir kişiyle birlikte eve girerken görünce silahla saldırdı. Yaralılar hayatını kaybederken saldırgan ise bir süre sonra saklandığı evde yakalandı.

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DHA

Diyarbakır'da cinayet işlendi.

Olay, 1 Nisan’da öğle saatlerinde 2 katlı evin girişinde yaşandı.

35 yaşındaki Adem Meşe, aile mahkemesinde görülen boşanma davasının ardından Sevda Meşe ile yanındaki sevgilisini olduğu iddia ettiği Mehmet Sadıç’ı takip etti.

Adem Meşe, eve girmek üzere olan Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç’ın yanına gelerek, başlarına tabanca ile ateş etti.

İkisi de hayatını kaybetti

Meşe ve Sadıç yere yığılırken, Adem Meşe olay yerinden kaçtı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Defnedildiler

Olay yeri incelemesinin ardından Meşe ve Sadıç’ın cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Meşe ve Sadıç’ın cenazesi, yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

1 hafta önce birlikte yaşamaya başladılar

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adem Meşe’nin yakalanması için çalışma başattı.

Yapılan araştırmada Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç’ın, yaklaşık 1 hafta önce 212’inci Sokak’taki evde beraber yaşamaya başladığı öğrenildi.

Saklandığı evde yakalandı

Adem Meşe’nin kent merkezindeki bir evde saklandığı belirlendi. Meşe, adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Boşandıktan 1 saat sonra cinayeti işledi

Meşe’nin 1 Nisan’daki mahkemede Sevda Meşe’den anlaşmalı olarak boşandığı ve cinayetleri de 1 saat sonra işlediği ortaya çıktı. Adem Meşe’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)