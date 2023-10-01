Diyarbakır'da 121 kilo esrar, 350 bin kenevir ele geçirildi Lice'de düzenlenen operasyonda 121 kilo esrar maddesi, 350 bin 620 kök skunk ve kenevir bitkisi ele geçirilirken 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi devam ediyor...

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Kutlu Mahallesi kırsalında "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Açıcı Operasyonu" düzenlendiği bildirildi.

350 bin 620 kök esrar bitkisi ele geçirildi

Açıklamada, 47 kilogram toz esrar maddesi, 74 kilogram kubar esrar maddesi olmak üzere toplam 121 kilogram esrar maddesi, 150 bin 500 kök skunk bitkisi ve 200 bin 120 kök kenevir bitkisi olmak üzere toplamda 350 bin 620 kök esrar bitkisi ele geçirildiği belirtildi.

Bir evde yapılan aramada 380 gram kubar esrar, 220 gram toz esrar, 1 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve 15 adet fişek ele geçirildiği belirten açıklamada 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı, uyuşturucu maddelerin numune işleminden sonra imha edildiği kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)