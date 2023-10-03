Diyarbakır'da 14 yaşındaki çırak ustasına sigara almaya giderken 2 kardeşe çarptı 14 yaşındaki E.K.'nin kullandığı hafif ticari araç, sokakta oynayan 2 kız kardeşe çarptı. Ustanın sigara alıp, aracı yıkatması çırağına verdiği ortaya çıktı.

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DHA

Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde 25 yaşındaki berber ustası Recep D., 14 yaşındaki E.K.'den sigara almasını ve aracı yıkamasını istedi.

Bunun ardından hızla gelen 06 BFP 539 plakalı hafif ticari araç, sokakta oynayan kız kardeşler C.Y. ile A.Y.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kız kardeşler metrelerce savrulurken, sürücü hızını yavaşlatmadan kaçtı.

O anlar kaydedildi

O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 kardeş özel bir hastaneye kaldırılırken, C.Y.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Çırak ve usta tespit edildi

Çalışma başlatan polis de sürücüyü tespit etti. Öte yandan hafif ticari aracın ise berber Recep D.'ye ait olduğu belirlendi.

1 kişi tutuklandı

2 şüphelinin gözaltına alındığı sorguda Recep D., sigara alıp, aracı yıkatması aracı çırağı E.K.'ye verdiği ifade etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep D. tutuklandı, çırağı E.K. serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)