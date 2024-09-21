Diyarbakır'da 140 milyon TL değerinde Hint keneviri imha edildi Diyarbakır'da, Hevsel Bahçeleri'nde hava destekli şafak operasyonunda 7 bin 25 kök Hint keneviri yok edildi. İmha edilen Hint kenevirinden 2 ton esrar üretilebileceği kaydedildi.

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İHA

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele devam ediyor. Bu kapsamda izin alınmadan ve tarım dışı ekilen kenevir alanları tespit edilerek imha ediliyor.

Bu amaçla daha önce yapılan tespitlere dayanarak, Diyarbakır'da UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde hava destekli şafak operasyonu düzenlendi.

Hevsel Bahçeleri'nde yapılan operasyon sonucunda 2 ton esrar üretimine tekabül edecek 7 bin 25 kök kenevir ele geçirildi.

Bahçede bulunan kök Hint kenevirinin tahmini değerinin 140 milyon lira olduğu belirlendi.

Kenevir ekilen alanda üretimi artırmak için bir yaşam alanı oluşturduğu gözlerden kaçmadı.

HEVSEL BAHÇELERİ VE ÇEVRESİNDE EKİLİ HALDE 7 BİN 25 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 17 Eylül'de düzenlenen şafak operasyonunda, Hevsel Bahçeleri ve çevresinde ekili halde 7 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.

KENEVİRLER YERİNDE İMHA EDİLDİ

Diyarbakır Özel Harekat ve Havacılık Şube Müdürlüklerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 22 farklı noktada tespit edilen kenevirler yerinde imha edildi.

KENEVİRLERİ SULAMAK ÇİN SU MOTORLARININ KULLANILDIĞI GÖRÜLDÜ

Uyuşturucu tacirlerinin, ekim alanlarını korumak ve bakımını sağlamak amacıyla bölgede yaşam alanları oluşturdukları, çadırlar kurdukları ve sulama işlemleri için Dicle Nehri'nden su motorları kullandıkları belirlendi.

ELE GEÇİRİLEN HİNT KENEVİRİNDEN 2 TON ESRAR ÜRETİLEBİLİR

Ele geçirilen 7 bin 25 kök Hint kenevirinin yaklaşık 2 ton esrar üretimine yol açabileceği hesaplanırken, piyasa değerinin yaklaşık 140 milyon Türk Lirası olduğu tahmin ediliyor.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehirlemeyi hedefleyen uyuşturucu tacirlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. Operasyonların süreceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)