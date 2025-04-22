DHA

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki evinden 7 Nisan'da servisle okuluna giden Çermik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Gülçiçek Çiçekdağ, geri dönmedi.

Aile, kendi imkanlarıyla Gülçiçek'e ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu.

Gülçiçek'in bulunması için çalışma başlatıldı.

Aile, kızlarının M.Y. tarafından evlenmek maksadıyla kaçırıldığını öğrendiklerini belirterek şikayetçi oldu.

"KAÇMA PLANINI KAFASINA BEN SOKTUM"

16 gündür haber alınamayan Gülçiçek Çiçekdağ, başkası aracıyla ailesine video gönderip, kendi isteğiyle kaçtığını söyledi.

Çiçekdağ videoda şu sözleri kullandı:

Ben Gülçiçek. Bu videoyu ailem ısrarla ölü veya diri olduğumu söyledikleri için çektim. Çok şükür ölü değilim, ailem de bunu çok iyi biliyor. Ben kendi isteğimle kaçtım. Kimse beni zorla kaçırmadı. Hatta kaçma planını ben kafasına soktum. Sırf beni kaçırsın diye kendi yaşımı oldukça büyük söyledim.



Zaten ben kaçmasaydım bu sene okul sonunda amcam beni oğluna isteyecekti. Sevdiğim kişiye kaçmayı tercih ettim. Şu an olduğum yerde çok mutluyum. Tek isteğim iki ailenin arasında kavga çıkmadan barışmaları.

"BİZ KIZIMIZI İSTİYORUZ, DAHA 14 YAŞINDA"

Gülçiçek’in amcası Ali Çiçekdağ ise yeğenini kaçıranlardan şikayetçi olduklarını söyleyerek şöyle konuştu: