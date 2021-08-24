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    Diyarbakır'da 16 yaşındaki kızını hamile bırakan baba tutuklandı

    16 yaşındaki kız çocuğunun, annesi tarafından götürüldüğü hastanede hamile olduğu ortaya çıkınca gözaltına alınan babası tutuklandı. Kız çocuğunun 2 yıldır istismara uğradığı öğrenildi.
    • DHA
    • 24.08.2021 - 12:02
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 12:06
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    Diyarbakır'da 16 yaşındaki kızını hamile bırakan baba tutuklandı

    Rahatsızlanınca annesi ile birlikte Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden 16 yaşındaki R.Ş.’nin, yapılan muayenesinde hamile olduğu belirlendi.

    R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu hastane polisine bildirdi.

    Hastaneye, Çocuk Şube ekipleri çağrıldı.

    Gelen ekipler, R.Ş. ve annesini doktor muayenesinin ardından ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

    GÖZALTINA ALINAN BABA TUTUKLANDI

    İfadesi alınan R.Ş., burada da babasının cinsel istismarına uğradığını söyledi.

    Ergani ilçesinde olduğu belirlenen baba Ş.Ş., ekipler tarafından gözaltına aldı. Yoğun güvenlik önlemi altında emniyete getirilen Ş.Ş., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İSTİSMAR 2 YIL SÜRDÜ

    R.Ş.’nin psikolog uzmanlar eşliğinde alınan ifadesinde, babasının 2 yıldır cinsel istismarına uğradığını ve zor günler geçirdiğini söylediği ifade edildi.

    Diyarbakır da 16 yaşındaki kızını hamile bırakan baba tutuklandı #1

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