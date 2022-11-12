Diyarbakır'da 167 kilo esrar ve 83 kilo kubar skunk maddesi ele geçirildi

Jandarma Komando Timlerinin dahil olduğu operasyonda kırsal alanda aramalar yapıldı. İki ayrı noktada 167 kilogram toz esrar ve 83 kilogram kubar skunk maddesi geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Operasyonu'nda, önceden tespit edilen iki bölgedeki arazi arama ve tarama faaliyetleri sonucu esrar ve kubar skunk ele geçirildi.

167 kilogram toz esrar ele geçirildi

Lice ilçesi Yorulmaz Mahallesi'nde önceden tespit edilen iki noktadaki arazi arama tarama çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar neticesinde, 167 kilogram toz esrar ve 83 kilogram kubar skunk ele geçirildi.

İHA'dan edinilen bilgilere göre terör örgütünün bu maddelere erişiminin kalkmasıyla beraber finans sağlaması da engellendi.



