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    Diyarbakır'da 2 kişi, saman yüklü kamyonun devrilmesiyle yaralandı

    Sürücüsünün kontrolünden çıkmasının ardından devrilen saman yüklü kamyon nedeniyle 2 kişi, hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 28.07.2021 - 13:22
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 13:29
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    Diyarbakır'da 2 kişi, saman yüklü kamyonun devrilmesiyle yaralandı

    Sabah saatlerinde Diyarbakır-Elazığ karayolunda trafik kazası meydana geldi.

    21 ABJ 285 plakalı saman yüklü kamyon, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

    Kazada, kamyondaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi.

    EKİPLER, TRAFİK GÜVENLİĞİNİ SAĞLADI

    Sağlık görevlileri, hafif yaralanan 2 kişiye ambulansta müdahale ederken, polis ekipleri ise trafik güvenliğini sağladı.

    Diyarbakır da 2 kişi, saman yüklü kamyonun devrilmesiyle yaralandı #1

    YOL TRAFİĞE AÇILDI

    Kamyon, daha sonra olay yerine gelen çekici ile kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

    Diyarbakır da 2 kişi, saman yüklü kamyonun devrilmesiyle yaralandı #2

    Diyarbakır da 2 kişi, saman yüklü kamyonun devrilmesiyle yaralandı #3

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