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- Diyarbakır'da 2 kişi, saman yüklü kamyonun devrilmesiyle yaralandı
Diyarbakır'da 2 kişi, saman yüklü kamyonun devrilmesiyle yaralandı
Sürücüsünün kontrolünden çıkmasının ardından devrilen saman yüklü kamyon nedeniyle 2 kişi, hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 28.07.2021 - 13:22
- Güncelleme : 28.07.2021 - 13:29
Sabah saatlerinde Diyarbakır-Elazığ karayolunda trafik kazası meydana geldi.
21 ABJ 285 plakalı saman yüklü kamyon, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada, kamyondaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi.
EKİPLER, TRAFİK GÜVENLİĞİNİ SAĞLADI
Sağlık görevlileri, hafif yaralanan 2 kişiye ambulansta müdahale ederken, polis ekipleri ise trafik güvenliğini sağladı.
YOL TRAFİĞE AÇILDI
Kamyon, daha sonra olay yerine gelen çekici ile kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.