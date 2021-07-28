Diyarbakır'da 2 kişi, saman yüklü kamyonun devrilmesiyle yaralandı

Sürücüsünün kontrolünden çıkmasının ardından devrilen saman yüklü kamyon nedeniyle 2 kişi, hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sabah saatlerinde Diyarbakır-Elazığ karayolunda trafik kazası meydana geldi.

21 ABJ 285 plakalı saman yüklü kamyon, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada, kamyondaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi.

EKİPLER, TRAFİK GÜVENLİĞİNİ SAĞLADI

Sağlık görevlileri, hafif yaralanan 2 kişiye ambulansta müdahale ederken, polis ekipleri ise trafik güvenliğini sağladı.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Kamyon, daha sonra olay yerine gelen çekici ile kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.





