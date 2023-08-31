Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı! 3 kişi yaralandı

İHA
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda saat 16.00 sıralarında, otomobil ile H.İ.Ş. kontrolündeki 38 SR 589 plakalı araç çarpıştı.
Kazada H.İ.Ş. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Araç kuyruğu oluştu
Yol bir süre araç trafiğine kapatılırken, metrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.