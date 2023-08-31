Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı! 3 kişi yaralandı
İHA

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda saat 16.00 sıralarında, otomobil ile H.İ.Ş. kontrolündeki 38 SR 589 plakalı araç çarpıştı.

Kazada H.İ.Ş. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Araç kuyruğu oluştu

Yol bir süre araç trafiğine kapatılırken, metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.