Diyarbakır'da 5 kişinin yaralandığı balkon çökmesi: Ustayı dinlemediler

Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesi Çölgüzeli Mahallesi Serap Güzeli Küme Evler’de, 2 katlı bir müstakil evin balkonu çökerek biri 2 aylık bebek, diğeri 1,5 yaşında çocuk olmak üzere 5 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD ekipleri ve vatandaşların yardımıyla beton blokların altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan 2’si taburcu edilirken, 3 kişinin tedavisi sürüyor.

"KALIPÇININ UYARISINI DİNLEMEDİLER"

Yaralıların yakını Veli Yeşilorman, ev sahibinin eniştesi olduğunu belirterek, namaz kılarken balkonun çökmesi sonucu ailenin altında kaldığını anlattı. Yeşilorman, yaşananları şu sözlerle aktardı:

Mehmet, eşi, oğlu ve iki torunu… Birisi taburcu edildi, en ufak olan hala hastanede. Dede ve nenesi de burada. Ninesi yoğun bakımda, durumu pek iyi değil. Dedesi ise ayağından yaralı. Balkon, 3-4 yıl önce ekstra yapılmış. Kalıpçı, mal sahibine ‘Balkon böyle yapılacak, çökecek’ demiş ama sahip, ‘Sen yap git’ demiş. Bağlantı yok, duvar delinip demir geçirilmiş, sadece iki kolon var.