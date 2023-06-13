Diyarbakır'da 7 katlı bina yıkım sırasında çöktü Deprem sonrası hasar alarak boşaltılan 7 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ili etkiledi.

Binlerce can kaybına neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Diyarbakır’da da yıkıma yol açtı.

1'i boş 7 binanın yerle bir olduğu kentte, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri sürüyor.

Kontrollü yıkım sırasında çöktü

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Doktor Sıtkı Göral Caddesi 58’inci Sokak'ta bulunan ve deprem sonrası hasar alarak boşaltılan 7 katlı Demir-6 Sitesi, dün kontrollü yıkım sırasında çöktü.

Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kapladı.

Enkazı kaldırılıyor

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.