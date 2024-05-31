Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgada taraflar barıştı, firari sanıklar teslim oldu Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından Taş ve Alyamaç aileleri barışmaya ikna edildi. Bismil ilçesinde düzenlenecek barış töreni öncesinde, her iki aileden firari olarak aranan toplam 6 şüpheli teslim oldu.

DHA

15 Haziran 2023'te Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi'nde, Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

9 kişi hayatını kaybetti

Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatlarını kaybetti, Ahmet Alyamaç ve M.A. yaralandı.

31 sanık hakkında iddianame hazırlandı

Kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerinin üzerlerine de ateş açıldı. Olayın ardından 15’i tutuklu, 6’sı firari ve daha önce serbest bırakılan 10 kişi de olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında hazırlanan 151 sayfalık iddianame, Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117'şer yıldan 180'er yıla kadar, 5 sanık hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Aileler barışmayı kabul etti, tüm firari sanıklar teslim oldu

Kanaat önderleri ve kentin ileri gelenlerinin yaptıkları görüşmeler sonucu Taş ve Alyamaç aileleri barışmayı kabul etti. Bismil ilçesinde bir düğün salonunda bugün gerçekleştirilecek barış töreni öncesi, aileler evlerinden Kuran-ı Kerim'in altından çıkarken, dosyada firari bulunan her iki aileden toplam 6 şüpheli de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerine teslim oldu. Taş ailesinden M.A.T., N.T., M.T., B.T., R.T. ve Alyamaç ailesinden F.A., işlemlerinin ardından Diyarbakır'a götürüldü.

Kur'an-ı Kerim'e yemin ederek barıştılar

Taş ve Alyamaç aileleri, ilçede bir düğün salonunda düzenlenen törenle barıştı. Barış töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra taraflar Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek barış yemini etti. Ardından duaların edildiği törene Kaymakam Enver Hakan Zengince, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

"İnsanlığa ve kendilerine yakışanı yaptılar"

Törende bir konuşma yapan Kaymakam Enver Hakan Zengince, şu ifadeleri kullandı:

Bugün Bismil'de Diyarbakır'mız ve memleketimiz için çok önemli bir gündür. Bugün barışın olduğu, muhabbetin olduğu, dostluğun pekiştiği, zorluğun ve sıkıntılı durumların ortadan kalktığı müstesna bir gündeyiz. Hepimize hayırlı olsun. Bugün barış için iştirak eden aileler sabırlı oldular, metanetli oldular, insanlığa ve kendilerine yakışanı yaptılar. Ben inanıyorum ki Allah onların bütün sıkıntılarını, zorluklarını kaldıracak. Rabbim bugün bu ailelere ve bu topluma onu nasip etti. İnsandan daha değerli ve daha güzel ne var bu dünyada. Buradaki aileler bu barışa vesile olarak, bir araya gelerek bütün insanlığın hayatını kurtarmış gibi oldular. Allah hayırlarınızı kabul etsin.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)