Diyarbakır'da 9 valiz dolusu esrar ele geçirildi Diyarbakır'da ihbar üzerine harekete geçen polis, suçluların kaçması üzerine takip edip yakaladı. Bu kovalamacadan bir zanlı ve 100 kilo esrar ele geçirildi.

DHA Emniyet güçlerinin sıkı takibi sonuca önemli miktarda uyuşturucu madde yakalandı. Diyarbakır'da meydana gelen olayda, ihbar üzerine bir dükkana yapılan baskında yaşanan kovalamacanın sonunda 9 valiz içerisinde 100 kilo esrar ele geçirildi. Olay, gece saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ihbar aldı Polis, lüks bir otomobilden boş bir dükkana valiz taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye gidip, kepengin yarısını açık gören polis, dükkandan sesler geldiğini fark edince içeri seslendi. Dükkandaki F.B. ise bunun üzerine kepengi ve kapıyı açtı. Zanlı kaçtı Polisi karşısında gören F.B., kaçmaya başladı. Şüphelinin peşine düşen polis, F.B.'yi takip edip, yakaladı. 9 valiz içerisinde 100 kilo esrar yakalandı Dükkanda yapılan aramada 9 valiz içerisinde 100 kilo esrar ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı Kaçmaya çalışan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. F.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

