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    Diyarbakır’da, adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü

    Adliyede görülen dava sonrası çıkışta iki aile arasında çıkan bıçak, sopa ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü. Gözaltına alınan 10 kişiden 7’si serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 12:21
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 12:31
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    Diyarbakır’da, adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü

    Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Adliye karşısındaki Lise Caddesi’nde, dün akşam saatlerinde, husumetli olan Garlı ve Bekmezcioğlu ailelerinin bireyleri arasında duruşma çıkışı tartışma çıktı.

    Araya giren polis ekipleri, tarafları uzaklaştırdı. Bir süre sonra taraflar yeniden karşı karşıya geldi.

    Adliye binasının karşısında bulunan Lise Caddesi üzerinde çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Pompalı tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan ve hastaneye kaldırılan 4 kişiden Serkan Garlı, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinden hayatını kaybetti.

    Diyarbakır’da, adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü VİDEO

    10 ŞÜPHELİDEN 7’Sİ SERBEST

    Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 10 kişiden 7'si, emniyetteki işlemlerinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi devam ederken, 3 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

    Diyarbakır’da, adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü #1

    Diyarbakır’da, adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü #2


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