Diyarbakır'da aile içi tartışma kanlı bitti

İHA

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, aile içi bir tartışma kanlı bir çatışmaya dönüştü.

Olay, Fener A., eşi Necat A. ve 25 yaşındaki oğulları M.A. arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından, M.A.'nın silahını ateşlemesiyle başladı.

Çocuklarının silahından çıkan kurşunlarla 70 yaşındaki Fener A. hayatını kaybederken, eşi Necat A. ise ağır yaralandı.

TARTIŞMANIN SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Sağlık ekipleri, Fener A.’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini, Necat A.’nın ise ağır yaralı halde hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığını bildirdi.

Olayın nasıl geliştiği ve ailenin yaşadığı tartışmanın sebepleri henüz bilinmiyor.

OĞULLARI TESLİM OLDU

Oğulları M.A., olayın ardından teslim oldu ve polis tarafından gözaltına alındı.

Fener A.'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.