Diyarbakır'da aile içi tartışma ölümle son buldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde V.A. ile kardeşi M.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından V.A., kardeşi M.A.'yı silahla vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde M.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
M.A.'nın cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Şüpheli V.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.