Diyarbakır’da aileler arasında taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
DHA

Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsal Abacılar Mahallesi’nde, iki aile arasında kavga meydana geldi.

İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

5 KİŞİ YARALANDI

Taşlı, sopalı kavgada R.K. (43) C.K. (19), F.K. (18), K.K. (17) ve E.K. (17) yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

KAVGA ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Kavga ise cep telefonuyla kaydedildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma, mahallede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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İrem Yılmaz
Editor