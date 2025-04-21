Diyarbakır’da aileler arasında taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

DHA
Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsal Abacılar Mahallesi’nde, iki aile arasında kavga meydana geldi.
İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
5 KİŞİ YARALANDI
Taşlı, sopalı kavgada R.K. (43) C.K. (19), F.K. (18), K.K. (17) ve E.K. (17) yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
KAVGA ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Kavga ise cep telefonuyla kaydedildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma, mahallede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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