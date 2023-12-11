Diyarbakır'da akraba kavgası! Amca ile yeğen birbirine silah çekti: 1 ölü Ergani ilçesinde amca ile yeğen arasında telefonda başlayan tartışma, buluştuklarında silahlı kavgaya dönüştü. Olayda amca öldü, yeğen ise ağır yaralandı.

İHA

Diyarbakır'da yaşanılan akraba kavgasında kan aktı..

Ergani'nin Kemertaş Mahallesi’ndeki bir sitede meydana gelen olayda, aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan amca Şeref T. ile yeğeni Hasan T. telefonda önce tartıştı.

Birbirlerine silah çektiler

Tartışmanın büyümesiyle sitenin bahçesinde buluşan Şeref T. ile Hasan T., birbirine silah çekti.

Kavgada amca ile yeğen ağır yaralandı.

Amca hayatını kaybetti, yeğen ağır yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı amca ile yeğeni ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen amca Şeref T. kurtarılamazken, yaralı Hasan T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)