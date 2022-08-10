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    Diyarbakır’da, akrabaların taşlı sopalı arazi kavgası hastanede bitti

    Akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, taşlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
    • 10.08.2022 - 11:16
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    Diyarbakır’da, akrabaların taşlı sopalı arazi kavgası hastanede bitti

    Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre; ekiplerin müdahalesi ile ayrılan taraflardan yaralanan 5 kişi, ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı.

    Hastanede önlemler alındı

    Yaralı şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından, olayın büyümemesi için hastanede önlemler alındı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Diyarbakır’da, akrabaların taşlı sopalı arazi kavgası hastanede bitti #1

    Diyarbakır’da, akrabaların taşlı sopalı arazi kavgası hastanede bitti #2

    Diyarbakır’da, akrabaların taşlı sopalı arazi kavgası hastanede bitti #3


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