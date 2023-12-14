Diyarbakır'da amca yeğenin silahlı kavgası: İkisi de öldü Ergani ilçesinde amca ile yeğen arasında çıkan silahlı kavgada amca olay yerinde, yeğen ise kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

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İHA

Diyarbakır'da dehşet bir olay yaşandı.

Ergani ilçesinde meydana gelen olayda, amca Şeref Tiryaki ile yeğeni Hasan Tiryaki, bilinmeyen nedenle telefonda tartıştı.

Amca yeğen birbirine silah çekti

Tartışmanın büyümesiyle sitenin bahçesinde buluşan Şeref Tiryaki ile Hasan Tiryaki, birbirine silah çekti.

Kavgada ağır yaralanan amca Şeref Tiryaki, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yeğen ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Önce amca, iki gün sonra da yeğeni öldü

Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Hasan Tiryaki de 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Hasan Tiryaki’nin cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal Boğazlı Mahallesi’ne defnedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)