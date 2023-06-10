Diyarbakır'da araçtan atılan sigara izmariti 700 dönümlük tarlayı küle çevirdi

İHA

Diyarbakır'da Bismil ve Sur ilçesi kesişiminde bulunan Alabal, Hanpazar ve Güroğlu mahalleleri arasında yer alan buğday tarlasında saat 16.00 sıralarında sigara izmaritinden kaynaklı tahmin edilen yangın çıktı.

Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık 45 dakika içerisinde 700 dönümlük buğday tarlası kül olurken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yanan tarla içerisinde 80 dönümünün kendisine ait olduğunu dile getiren Faik Toy, yangının yoldan geçen bir araçtan sigara izmaritinin atılması sonucu çıktığını söyledi.

İlçe Tarım Müdürlüğünün tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Toy, şunları kaydetti:

Yaklaşık olarak 700 dönüme yakın bir arazinin yandığını tahmin ediyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğümüzün tespitleri devam ediyor. Yapılan tespitlerden sonra kaç dönüm arazinin yandığı tespit edilecek. Yangın maalesef yoldan geçen bir araçtan sigara izmaritinin atılması dolayısıyla arazimizin bir yıllık emeğini yok etti. 3 köyün sınırında bulunan bu tarlada buğday, arpa ve mercimek ekiliydi. Şu an benim burada yanan 80 dönüm arazim bulunmaktadır. Toplumda maalesef çok büyük bir duyarsızlık söz konusu. Özellikle arabada içilen sigaraların yol kenarlarına atılması sonucu araziler bir anda yanıp kül oluyor. Yangın çıktığı anda itfaiye ekiplerimize, kolluk kuvvetlerimize haber verdik. Sağ olsunlar hemen olay yerine geldiler. İtfaiye ekiplerimiz ve çiftçilerimizin büyük çabası ile traktörlerin pullukları ile bir yandan yangını söndürmeye çalıştılar. Maalesef fırtınalı bir hava vardı. Eğer bu yangın yarım saat önce olsaydı 10-15 bin dekar arazi yanardı. Yine de çok şanslıyız ki yangın esnasında fırtına biraz dinmişti. Ama maalesef çiftçinin emeği bir sigara izmaritinin atılması sonucu yok oldu.