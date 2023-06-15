Diyarbakır'da arazi kavgası: 8 ölü Bismil'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA

Diyarbakır'da arazi kavgası faciayla sonuçlandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

8 ölü, 3 yaralı

Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde, yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İlk resmi açıklama Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'dan geldi.

"Kavga 200 dönümlük arazi yüzünden çıktı"

Vali Su, arazi anlaşmazlığı kavgasının iki aile arasında çıktığını belirterek, "200 dönümlük bir arazi nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız bölgeye gönderilen sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı. Jandarma ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri aldı." dedi.