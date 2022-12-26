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- Diyarbakır’da, askeri zırhlı araç devrildi
Diyarbakır’da, askeri zırhlı araç devrildi
Kontrolden çıkan zırhlı aracın devrilmesi ile 6 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- 26.12.2022 - 14:28
- Güncelleme : 26.12.2022 - 14:43
Diyarbakır- Silvan kara yolu Köprübaşı mevkiinde, öğle saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan zırhlı askeri araç devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.
Askerlerin sağlık durumları iyi
DHA’nın haberine göre; kazada yaralanan 6 asker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.