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    Diyarbakır’da, askeri zırhlı araç devrildi

    Kontrolden çıkan zırhlı aracın devrilmesi ile 6 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    • 26.12.2022 - 14:28
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 14:43
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    Diyarbakır’da, askeri zırhlı araç devrildi

    Diyarbakır- Silvan kara yolu Köprübaşı mevkiinde, öğle saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan zırhlı askeri araç devrildi.

    İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.

    Askerlerin sağlık durumları iyi

    DHA’nın haberine göre; kazada yaralanan 6 asker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Diyarbakır’da, askeri zırhlı araç devrildi #1

    Diyarbakır’da, askeri zırhlı araç devrildi #2

    Diyarbakır’da, askeri zırhlı araç devrildi #3


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