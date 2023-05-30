Diyarbakır'da av tüfeğiyle oynarken arkadaşını vurdu 16 yaşındaki M.E., av tüfeğiyle oynarken tetiğe dokununca yanındaki arkadaşı 19 yaşındaki Hamza Budak'ın ölümüne neden oldu.

DHA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi, Diyarbakır Şehir Stadyumu yakınında 16 yaşındaki M.E. ile 19 yaşındaki Hamza Budak, gece saatlerinde buluşup, boş bir arazide oturdu.

M.E. iddiaya göre yanında getirdiği av tüfeğiyle oynarken eli tetiği dokununca silah ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar Hamza Budak’a isabet etti. Budak yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.E., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Yanlışlıkla tetiğe dokundum"

İlk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Budak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Budak, Bismil ilçesi Araklı Mahallesi’nde toprağa verildi.

M.E.'nin ilk ifadesinde, tüfekle oynarken yanlışlıkla elinin tetiğe dokunduğunu öne sürdüğü bildirildi. Yanında getirdiği silahın ruhsatının kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen M.E.'nin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.