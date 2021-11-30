4'üncü kattaki evlerinin balkonunda korkuluklara çıkarak elindeki plastik kürekle oynayan kız çocuğu, haber verilen babası tarafından demirlerden alındı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öğleden sonra Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Yenişehir Caddesi'nde bulunan apartmanın 4'üncü katındaki dairede, yürekler ağızlara geldi.

Oturdukları evin balkonundaki korkuluklara çıkarak elindeki plastik kürekle oynayan kız çocuğunu görenler, düşme ihtimaline karşı hemen aşağıda çember oluşturarak bekledi.

BABASI KOŞARAK KURTARDI

Bu sırada bir kişi de apartmana girerek, durumu evdekilere bildirdi. Kız çocuğu, hemen balkona koşan babası tarafından korkuluklardan alındı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Diyarbakır'da balkon demirliklerine çıkan çocuğu babası kurtardı VİDEO



















