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    Diyarbakır'da balkon demirliklerine çıkan çocuğu, babası kurtardı

    4'üncü kattaki evlerinin balkonunda korkuluklara çıkarak elindeki plastik kürekle oynayan kız çocuğu, haber verilen babası tarafından demirlerden alındı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 30.11.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 11:00
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    Diyarbakır'da balkon demirliklerine çıkan çocuğu, babası kurtardı

    Öğleden sonra Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Yenişehir Caddesi'nde bulunan apartmanın 4'üncü katındaki dairede, yürekler ağızlara geldi.

    Oturdukları evin balkonundaki korkuluklara çıkarak elindeki plastik kürekle oynayan kız çocuğunu görenler, düşme ihtimaline karşı hemen aşağıda çember oluşturarak bekledi.

    BABASI KOŞARAK KURTARDI

    Bu sırada bir kişi de apartmana girerek, durumu evdekilere bildirdi. Kız çocuğu, hemen balkona koşan babası tarafından korkuluklardan alındı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

    Diyarbakır'da balkon demirliklerine çıkan çocuğu babası kurtardı VİDEO

    Diyarbakır da balkon demirliklerine çıkan çocuğu, babası kurtardı #1

    Diyarbakır da balkon demirliklerine çıkan çocuğu, babası kurtardı #2

    Diyarbakır da balkon demirliklerine çıkan çocuğu, babası kurtardı #3

    Diyarbakır da balkon demirliklerine çıkan çocuğu, babası kurtardı #4

    Diyarbakır da balkon demirliklerine çıkan çocuğu, babası kurtardı #5

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