Diyarbakır'da başına inşaat malzemesi düşen işçi kurtarılamadı

AA & Ensonhaber
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir firmaya ait şantiyede çalışan işçi A.A'nın üzerine iş makinesinin taşıdığı inşaat malzemesi düştü.
Şantiyede çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastanede kurtarılamadı
Ağır yaralanan A.A, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
İş makinesi operatörü gözaltına alındı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış