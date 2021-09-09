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    Diyarbakır’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

    Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı. 3 kişinin yaralandığı kavga anları, saniye saniye kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 09.09.2021 - 16:36
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 16:40
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    Diyarbakır’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi’nde, 8 Eylül Çarşamba günü gece saatlerinde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Tarafların sokak ortasında birbirlerine bağırıp saldırdıkları anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Birbirlerine saldıran taraflar, polis ekiplerinin müdahalesi ile ayrıldı.

    Diyarbakır’da bıçaklı kavga: 3 yaralı VİDEO

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Kavgada yaralanan 3 kişi, ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Polis, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

    Diyarbakır’da bıçaklı kavga: 3 yaralı #1

    Diyarbakır’da bıçaklı kavga: 3 yaralı #2

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