Diyarbakır’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı. 3 kişinin yaralandığı kavga anları, saniye saniye kameraya yansıdı.