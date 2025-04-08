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İHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'ndeki bir binanın 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Evlerinde mahsur kalan bina sakinleri ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi ise kentteki hastanelere sevk edildi.