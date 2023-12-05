Diyarbakır'da bir aile ev yapımı konserveden zehirlendi

İHA
Diyarbakır'da konserve can aldı..
Sabah saatlerinde merkez Sur ilçesi kırsal Kervanpınar Mahallesi’nde İzzetin Çifti, 67 yaşındaki eşi Remziye Çiftçi, torunları 4 yaşındaki Ezgi Çiftçi ve 3 yaşındaki Elif Çiftçi ev yapımı konserveden zehirlendi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. Vakalar, ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Hayatını kaybetti
İzzetin Çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Tedaviler sürüyor
Remziye Çiftçi, entübe edilirken, çocukların tedavileri Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde devam ediyor.
Çiftçi’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Yeniköy Asri Mezarlığı’nda defnedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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