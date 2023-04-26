Diyarbakır’da bir öğretmen varis ameliyatı sonrası hayatını kaybetti, soruşturma açıldı Özel bir hastanede varis ameliyatı olup aynı gün taburcu edilen öğretmen, ertesi gün evinde fenalaştı. Yoğun bakıma alınan öğretmen, 9 gün sonra yaşamını yitirdi. Talihsiz öğretmenin yakınları doktor, hastane yönetimi ile eve geç gelen 112 personeli hakkında suç duyurusunda bulundu. İl sağlık müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Biri 5, diğeri 10 yaşında 2 çocuk annesi Tuğba Parlak, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sınıf öğretmenliği yapıyordu.

Tuğba öğretmen, iki bacağındaki varis nedeniyle özel bir hastaneye başvurdu.

15 Nisan’da ameliyat olan 37 yaşındaki Parlak, aynı gün içerisinde taburcu edildi.

Yoğun bakıma kaldırıldı

Evine giden Parlak, ertesi gün rahatsızlık yaşayınca ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Parlak’ı ameliyat yapılan hastanenin başka bir şubesinin aciline götürdü.

Parlak, burada yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.

Tokat'ta toprağa verildi

24 Nisan’da Parlak’ın yaşamını yitirdiği yakınlarına bildirildi.

Ailesinin, ‘ihmal’ olduğu gerekçesiyle şikayetçi olmasıyla Parlak’ın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü.

Parlak’ın cenazesi otopsinin ardından Tokat’a götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kocası suç duyurusunda bulundu, soruşturma açıldı

Tuğba Parlak’ın yaşamını yitirmesinin ardından eşi Mustafa Parlak, ameliyatta ve sonrasında ‘ihmal’ olduğu iddiasıyla özel hastane yönetimi ile ameliyatı gerçekleştiren kalp damar cerrahı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Parlak, ayrıca evde fenalaşan eşine müdahale için çağrılan 112 ekibinin de olay yerine 27 dakika geç geldiğini belirterek, suç duyurusu dilekçesini genişletti.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.