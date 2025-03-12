DHA

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan Milli Egemenlik İlkokulu'nda, teneffüs sırasında korku dolu bir an yaşandı. 1. sınıf öğrencisi, boğazına şeker kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Öğrencinin boğazını işaret etmesi üzerine, sınıf öğretmeni Tuncay Karakuş hemen harekete geçti.

HEIMLICH MANEVRASI, YİNE HAYAT KURTARDI

O an koridorda bulunan öğretmen, öğrencisine Heimlich manevrası yaparak, çocuğun nefes almasını sağladı ve hayatını kurtardı. Öğretmenin müdahale anı, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Öğrencinin sağlığına kavuşmasının ardından, hem öğretmen hem de okul yönetimi büyük bir rahatlama yaşadı. Tuncay Karakuş'un zamanında ve doğru müdahalesi, öğrenciye büyük bir tehlike anında hayat kurtaran bir müdahale sağladı.