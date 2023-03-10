Diyarbakır'da çadır kent girişinde feci kaza: 1 ölü Diyarbakır'da, depremde evlerini kaybeden vatandaşlar için oluşturulan çadır kentte yaşayan H.D. isimli kadın ve M.Ç.'ye otomobil çarptı. H.D. olay yerinde yaşamını yitirirken M.Ç. ise ağır yaralandı.

Akşam saatlerinde Diyarbakır'dan gelen kaza haberi yüreğimizi yaktı. Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerindeki bulunan çadır kent girişinde meydana geldi. Karşıya geçmek isterken savruldular H.D., isimli kadın ve M.Ç., karşıya geçmek isterken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BEF 31 plakalı otomobilin çarpması sonucu savruldu. Sürücü daha sonra yan tarafta bulunan 34 DDA 464 plakalı otomobile de çarparak yoldan çıktı. Kazada H.D., isimli kadın olay yerinde yaşamını yitirirken M.Ç., ise ağır yaralandı. Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı Çadır kent içerisinde bulunan sağlık görevlilerinin anında müdahale etmesiyle M.Ç., ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinde yol tek taraflı olarak kapatıldı. Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken; polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.