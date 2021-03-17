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    Diyarbakır'da camiden ses cihazı çalan hırsız yakalandı

    Gündüz vakti girdiği camiden 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp, çalan İ.O. tutuklandı.
    • DHA
    • 17.03.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 13:00
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    Diyarbakır'da camiden ses cihazı çalan hırsız yakalandı

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir camiye giren hırsız, içeride bulunan ses cihazını yanında getirdiği kefen bezine sarıp, kayıplara karışmıştı.

    Olayın polise bildirilmesi üzerine ekipler, geniş çaplı araştırma başlatmıştı.

    Çalışmalar kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince özel ekip oluşturuldu.

    KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

    Merkez Bağlar ve Kayapınar ilçelerindeki farklı camilerden hırsızlıkların kamera kayıtları ile bölgedeki yüzlerce kayıt, ekipler tarafından titizlikle incelendi. Bu kapsamda özel ekip, son hırsızlığın olduğu cami kamerası görüntüleri ile daha önce camilerden yapılan hırsızlıkların kamera kayıtlarını eşletirdi.

    Diyarbakır'da camiden ses cihazını çaldı

    GÖZALTINA ALINDI

    Ekipler, saatler süren kamera görüntülerinin ardından hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin İ.O. olduğunu belirledi. Camilerde 4'üncü hırsızlığı yaptığı tespit edilen İ.O., düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Ekipler, İ.O.'nun çaldığı malzemeleri bulmak için de geniş çaplı araştırma başlattı.

    TUTUKLANDI

    Gözaltındaki sorgusunda pişman olduğunu söylediği öğrenilen İ.O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

    Diyarbakır da camiden ses cihazı çalan hırsız yakalandı #1

    Diyarbakır da camiden ses cihazı çalan hırsız yakalandı #2

    Diyarbakır da camiden ses cihazı çalan hırsız yakalandı #3

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