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    Diyarbakır’da çevik kuvvet midibüsüne bombalı saldırıda 9 şüpheli adliyede

    Çevik kuvvet midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen, 8 polis memuru ve 1 sivilin hafif yaralandığı saldırıyla ilgili 17 şüpheliden 9’u adliyeye sevk edildi.
    • 20.12.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 11:52
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    Diyarbakır’da çevik kuvvet midibüsüne bombalı saldırıda 9 şüpheli adliyede

    Diyarbakır-Mardin kara yolunda, 16 Aralık günü sabah sıralarında canlı hayvan borsasında görevli çevik kuvvet personelini taşıyan midibüsün geçtiği sırada bombalı araçla yapılan saldırıda 8 polis memuru ve 1 sivil hafif yaralandı.

    Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, saldırının kiralık araçla gerçekleştirildiği tespit edildi.

    Saldırıyı düzenleyen şüpheli yakalandı

    Yapılan operasyonla aracı olay yerine park eden 24 yaşşındaki F.A. ile onu taksiyle götüren kişi, Lice ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Diyarbakır’da çevik kuvvet midibüsüne bombalı saldırıda 9 şüpheli adliyede #1

    17 kişi şüpheli gözaltına alındı

    Ardından 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiyle birlikte şüpheli sayısı 17’ye çıktı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı gerçekleştiren F.A.’nın sorgusunda aracı olay yerine getirip, bombayı bıraktığını kabul ettiğini ve şüphelinin kardeşinin 2004 yılında terör örgütündeyken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini söyledi.

    Diyarbakır’da çevik kuvvet midibüsüne bombalı saldırıda 9 şüpheli adliyede #2

    8 kişi serbest kaldı

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sorguların ardından şüphelilerden 8’i serbest bırakıldı.

    Adliyeye sevk edildiler

    DHA'nın haberine göre, 9 şüpheli ise yoğun güvenlik önlemleriyle sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

    Diyarbakır’da çevik kuvvet midibüsüne bombalı saldırıda 9 şüpheli adliyede #3

    Diyarbakır’da çevik kuvvet midibüsüne bombalı saldırıda 9 şüpheli adliyede #4

    Diyarbakır’da çevik kuvvet midibüsüne bombalı saldırıda 9 şüpheli adliyede #5

    Diyarbakır’da çevik kuvvet midibüsüne bombalı saldırıda 9 şüpheli adliyede #6

    Diyarbakır’da çevik kuvvet midibüsüne bombalı saldırıda 9 şüpheli adliyede #7

    Diyarbakır’da çevik kuvvet midibüsüne bombalı saldırıda 9 şüpheli adliyede #8


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