Diyarbakır'da CHP'li başkanın köpeği oğlunu ısırdı! Hakkını arayınca darbedildi CHP Çüngüş İlçe Başkanı Seyit Akdağ’ın köpeği 13 yaşındaki çocuğu ısırdı. Bunun üzerine gencin babası olayı yargıya taşıyınca 4 kez saldırıya uğradı. O anlar kameralara da yansıdı.

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DHA

Diyarbakır'da 2 yıl önce, bir köpek saldırısı yaşandı.

13 yaşındaki E.A., uğradığı saldırıda yaralandı.

Durumu öğrenen babası servis şoförü Suat A., tespit ettiği köpeğin sahibi CHP Çüngüş İlçe Başkanı Seyit Akdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Açılan davanın, mart ayında görülen karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan Seyit Akdağ hakkında 112 günlük adli para cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Servis aracında darbettiler

İddiaya göre 27 Mart’ta Suat A. ile konuşmak isteyen Seyit Akdağ arasında tartışma çıktı.

Baba, Akdağ ve 3 oğlu tarafından kullandığı servis aracında darbedildi. Bu anlar, servisteki güvenlik kameralarına yansıdı.

Darp raporu alan Suat A. suç duyurusunda bulundu.

Kavga anları kamerada

Bir gün sonra da taraflar arasında tartışma yaşandı. Çıkan arbede sonrası çevredekiler tarafları ayırdı.

Suat A. tekrar darp raporu alarak şikayetçi oldu. Bu iki kavga güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

19 Temmuz ve 25 Eylül’de saldırıya uğradığını iddia Suat A., suç duyurularında bulundu.

"4 defa ayrı tarihlerde saldırıya uğradım"

Suat A., oğlunun köpek saldırısında yaralandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Sırt, bel ve kalça tarafından ısırıldı. Oğlum olay esnasında 13 yaşındaydı. Oğlum, köpeğin ısırmasından sonra 6 ay boyunca psikolojik tedavi gördü. 2 ay da psikiyatrik ilaçlar kullanmak zorunda kaldı. Ben bir baba olarak çocuğumu kanlar içinde acı çekerken görmeme rağmen kendilerine sözlü ve fiziki saldırıda bulunmadım. Hakkımı kanuni yönden aradım. Ben kanuni yönden hakkımı aradığım için Seyit Akdağ, beni arayarak ‘Senin ölümün benim elimden olacak’, ‘Sen kimsin beni şikayet ediyorsun’, ‘Bekle beni seni öldürmeye geliyorum’ diyerek tehdit edip, iş yerime saldırdılar. 4 defa ayrı tarihlerde saldırıya uğradım. Her saldırıya uğradığım an onlar 4 kişiydi. Beni yalnız gördüklerinde saldırıp darbederek yaraladılar. Her saldırıları sonucunda adli rapor alıp şikayette bulundum. Fakat ifadeleri alınıp hep serbest kaldılar.

"Evimi 1 yıl önce Elazığ’a taşıdım"

Oluşan husumetten dolayı evini Elazığ’a taşımak zorunda kaldığını belirten Suat A., sözlerine şöyle devam etti:

İlk cezayı aldıktan sonra ben servis şoförlüğü yaptığım için benim kullandığım minibüsün içinde Seyit Akdağ ve 3 oğlu, beni minibüsün içinde yüzümde iz kalacak şekilde darbettiler. Olaydan bir gün sonra Çüngüş ilçe meydanında Akdağ’ın 18 yaşındaki oğlu Z.A., bana oğlumun gözü önünde kafa attı. Bana yapılan bu saldırı, daha önce psikolojisi bozuk olan oğlumun daha çok psikolojisinin bozulmasına neden oldu. Bununla ilgili de darp raporu ile emniyete başvurdum. Eylül ayında, Çermik ilçesinde ellerindeki sopa, bıçak ve taşla arkadan saldırarak pusu kurdular. Seyit Akdağ, benim boğazıma bıçak dayadı.



O anki refleksle kendimi geri çektim, onun elindeki bıçak kaşımın üst tarafına gelerek yaralanmama neden oldu. 5 dikiş atıldı. Oğlu A.A. da elindeki sopayla kafama vurdu. Bütün bu yaşananların ardından bunlar, her seferinde ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Can güvenliğim olmadığı için güvenlik tedbiri alınması talebinde bulundum. Benim 3 çocuğum var, bu husumetten çocuklarım etkilenmesinler, okullarını okusunlar diye evimi 1 yıl önce Elazığ’a taşıdım. Son saldırıdan dolayı işimi bırakmak zorunda kaldım. Şu anda çalışmıyorum. Adalet yerini bulsun, hak yerini bulsun, onların cezalandırılmasını istiyorum. Bu kadar tedbir alınmasına rağmen bunlar beni gördükleri yerde hakaret ve tehditlerine devam ediyor.

"Çok yalancı olmuş ve bize iftira atıyor"

DHA muhabirinin telefonla görüştüğü CHP Çüngüş İlçe Başkanı Seyit Akdağ ise suçlamaları kabul etmeyerek, Suat A.’nın kendilerini kışkırttığını ifade etti.

Akdağ, “Benim köpeğim bu şahsın oğlunu ısırdıktan sonra, köpeğimi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne teslim ettim. Minibüs içinde olan kavgada ise parti binamızın önünde iki üç kez geçerek bizi tahrik etti. Çocuklar dayanamadı, birbirine girdiler. Millet araya girdi, ayırdılar. Benim bu adamla daha önce bir husumetim yoktur, her zaman çayımı kahvemi içmeye gelen biriydi. Ama şu anda çok yalancı olmuş ve bize iftira atıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)