DHA

Diyarbakır'da 2 yıl önce, bir köpek saldırısı yaşandı.

13 yaşındaki E.A., uğradığı saldırıda yaralandı.

Durumu öğrenen babası servis şoförü Suat A., tespit ettiği köpeğin sahibi CHP Çüngüş İlçe Başkanı Seyit Akdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Açılan davanın, mart ayında görülen karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan Seyit Akdağ hakkında 112 günlük adli para cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Servis aracında darbettiler

İddiaya göre 27 Mart’ta Suat A. ile konuşmak isteyen Seyit Akdağ arasında tartışma çıktı.

Baba, Akdağ ve 3 oğlu tarafından kullandığı servis aracında darbedildi. Bu anlar, servisteki güvenlik kameralarına yansıdı.

Darp raporu alan Suat A. suç duyurusunda bulundu.

Kavga anları kamerada

Bir gün sonra da taraflar arasında tartışma yaşandı. Çıkan arbede sonrası çevredekiler tarafları ayırdı.

Suat A. tekrar darp raporu alarak şikayetçi oldu. Bu iki kavga güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

19 Temmuz ve 25 Eylül’de saldırıya uğradığını iddia Suat A., suç duyurularında bulundu.

"4 defa ayrı tarihlerde saldırıya uğradım"

Suat A., oğlunun köpek saldırısında yaralandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Sırt, bel ve kalça tarafından ısırıldı. Oğlum olay esnasında 13 yaşındaydı. Oğlum, köpeğin ısırmasından sonra 6 ay boyunca psikolojik tedavi gördü. 2 ay da psikiyatrik ilaçlar kullanmak zorunda kaldı. Ben bir baba olarak çocuğumu kanlar içinde acı çekerken görmeme rağmen kendilerine sözlü ve fiziki saldırıda bulunmadım. Hakkımı kanuni yönden aradım. Ben kanuni yönden hakkımı aradığım için Seyit Akdağ, beni arayarak ‘Senin ölümün benim elimden olacak’, ‘Sen kimsin beni şikayet ediyorsun’, ‘Bekle beni seni öldürmeye geliyorum’ diyerek tehdit edip, iş yerime saldırdılar. 4 defa ayrı tarihlerde saldırıya uğradım. Her saldırıya uğradığım an onlar 4 kişiydi. Beni yalnız gördüklerinde saldırıp darbederek yaraladılar. Her saldırıları sonucunda adli rapor alıp şikayette bulundum. Fakat ifadeleri alınıp hep serbest kaldılar.