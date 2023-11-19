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Diyarbakır'da çobana yıldırım isabet etti! Hayati tehlikesi var

Diyarbakır'da çobana yıldırım isabet etti! Hayati tehlikesi var Diyarbakır'da bir çoban, otlattığı küçükbaşları yağmur artınca çadırlarına götürdü. Hayvanları koruma altına alıp, evine geri dönerken kendisine yıldırım isabet etti.