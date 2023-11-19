Diyarbakır'da çobana yıldırım isabet etti! Hayati tehlikesi var

DHA
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 48 yaşındaki çoban Miktat Altınbaş, ağır yaralandı.
Öğle saatlerinde kırsal İncirli Mahallesi Bulutlu mezrasında yaşanan olayda Altınbaş'ın ağır yaralandığı bildirildi.
Çobanlık yapan Miktat Altınbaş, yağmur yağınca otlattığı küçükbaşları çadıra götürdü.
Evine dönerken yıldırım çarptı
Buradan çıkıp, evine giden Altınbaş'a yolda yıldırım isabet etti.
Ağır yaralanan Altınbaş, sağlık ekiplerince Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Altınbaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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