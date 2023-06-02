Diyarbakır'da çocukları döven 3 kişi, baba ile oğlunu bacaklarından vuruldu Kaldırımda oyun oynayan akrabalarının çocuklarını darbeden 3 kişiyi uyaran baba ve oğlu, şüphelilerin tabanca ile ateş etmesiyle bacaklarından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Medine Bulvarı’ndaki kaldırımda çocuklar, oyun oynuyordu.

İddiaya göre; isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, çocuklara yaklaşarak “Burada top oynamayın” dedi.

Çok geçmeden o 3 kişi, oyun oynamaya başlayan çocukları darbetmeye başladı.

Baba ile oğlu vuruldu

Bu sırada olay yerine yakın olan fırında çalışan ve çocukların akrabaları olan A.D. (43) ile oğlu B.D. (21), şüphelilerle tartışmaya başladı.

Şüpheliler, üzerlerindeki tabanca ile A.D. ve B.D.’nin bacaklarına ateş ederek kaçtı.

Kurşunlardan biri fırına isabet ederken, baba ile oğlu kanlar içerisinde kaldı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, kaçan şüphelileri arıyor

Yaralı baba ve oğlu, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.